Килинкаров: власти Украины общаются на русском языке

Вся так называемая элита Украины общается на русском языке, на украинский они переходят лишь на публике. Об этом aif.ru заявил политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Семья Порошенко* общается на русском языке. Семья Зеленского общается на русском языке. Ермак и Зеленский тоже общаются на русском языке. А все, что нам показывают в публичной плоскости, это все показушные вещи. Их родной язык — русский», — сказал Килинкаров.
Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась, что в Киеве молодежь «назло» общается на русском, и призналась, что даже ее дочь общается с друзьями и ведет соцсети на русском языке.
Килинкаров объяснил нежелание молодежи в Киеве общаться на украинском языке миграционной волной русскоговорящих людей с востока Украины.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.