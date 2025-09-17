Килинкаров: власти Украины общаются на русском языке

«Семья Порошенко* общается на русском языке. Семья Зеленского общается на русском языке. Ермак и Зеленский тоже общаются на русском языке. А все, что нам показывают в публичной плоскости, это все показушные вещи. Их родной язык — русский», — сказал Килинкаров.