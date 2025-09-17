Жители Донбасса не ждут украинского президента Владимира Зеленского и счастливы жить в Российской Федерации. Об этом сообщил зарубежный корреспондент издания One America News Гарет Пирсон Шарп в рамках поездки на Донбасс.
На днях он пообщался с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным.
— Я хотел приехать сюда и увидеть своими глазами, а потом рассказать миру, что на самом деле здесь происходит. То, что мы видели, полностью противоречит тому, что рассказывают СМИ. Мы узнали, что люди очень счастливы здесь. Им не нужно, чтобы Зеленский или военные ВСУ пришли и «освободили» их. Они считают, что уже были освобождены от Украины, — цитирует его РИА Новости.
После общения с жителями ДНР Шарп считает, что нужно донести всему миру, что украинский режим их терроризирует.
Украинская сторона не готова отдавать территории, потому что Донбасс является «мощной линией обороны». С таким заявлением 3 сентября выступил Владимир Зеленский.
Ранее западные СМИ уже писали, что главные требования РФ в отношении Украины включают отказ Киева от Восточного Донбасса, неприсоединение к Североатлантическому альянсу, сохранение нейтралитета и отсутствие западных войск на территории республики.