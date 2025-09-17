Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от своего правительства объяснений относительно разбитого польского дома, который пострадал от ракеты истребителя F-16, выпущенной якобы для защиты от российских дронов. Об этом в соцсети Х сообщило Бюро национальной безопасности Польши.
«Президент ожидает от правительства немедленного прояснения инцидента в городе Вырыки», — говорится в обнародованном заявлении ведомства.
Там отметили также, что польский кабмин обязан использовать все имеющиеся у него средства для прояснения этого вопроса. Бюро также призналось, что ни оно само, ни глава польского государства не были информированы по этому поводу должным образом.
Накануне польская «Речь Посполита» раскрыла страшную тайну: ужасный «российский беспилотник», который разрушил дом в деревеньке Вырыки, оказался ракетой, выпущенной американским истребителем F-16, стоящим на вооружении у Польши.
Несмотря на то, что российская сторона на разных уровнях заявляла, что не имеет отношения к упавшим в Польше беспилотникам, Лондон и Париж уже пообещали Варшаве свои новые самолеты. А скандинавы — свои новейшие системы ПВО. Плюс сухопутные войска альянса.