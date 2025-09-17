Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Омска откроется новый лаунж-бар

Он будет расположен у ТЦ «Омский».

Источник: Комсомольская правда

Омске на улице Герцена откроется второй лаунж-бар сети «Облака». Он расположится в здании, где ранее находился гастробар Scat, написал Телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Первый бар сети «Облака» находится в Чкаловском поселке, недалека от здания бывшего кинотеатра «Космос». В его меню нового сочетаются фаст-фуд и традиционные горячие блюда: супы, гарниры и второе.

Официальное открытие нового бара намечено на начало октября.

Гастробар Scat, ранее находившийся в этом здании недалеко от ТЦ «Омский», имел в меню живую морскую рыбу, морепродукты и блюда из кухонь самых разных стран мира. Но в результате продержался меньше двух лет. А еще раньше здесь располагался ресторан «Мельница», принадлежавший бизнесмену Олегу Лобову и его компаньонам.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Таре Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Жемчужина».