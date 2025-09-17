В центре Омска откроется новый лаунж-бар

Гастробар Scat, ранее находившийся в этом здании недалеко от ТЦ «Омский», имел в меню живую морскую рыбу, морепродукты и блюда из кухонь самых разных стран мира. Но в результате продержался меньше двух лет. А еще раньше здесь располагался ресторан «Мельница», принадлежавший бизнесмену Олегу Лобову и его компаньонам.