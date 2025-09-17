В центре Омска откроется новый лаунж-бар

Омске на улице Герцена откроется второй лаунж-бар сети «Облака». Он расположится в здании, где ранее находился гастробар Scat, написал Телеграм-канал «Омск_путеводитель».
Первый бар сети «Облака» находится в Чкаловском поселке, недалека от здания бывшего кинотеатра «Космос». В его меню нового сочетаются фаст-фуд и традиционные горячие блюда: супы, гарниры и второе.
Официальное открытие нового бара намечено на начало октября.
Гастробар Scat, ранее находившийся в этом здании недалеко от ТЦ «Омский», имел в меню живую морскую рыбу, морепродукты и блюда из кухонь самых разных стран мира. Но в результате продержался меньше двух лет. А еще раньше здесь располагался ресторан «Мельница», принадлежавший бизнесмену Олегу Лобову и его компаньонам.
