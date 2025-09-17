«Хотелось дать в лыч»: певица Бьянка рассказала о домогательствах со стороны женатого коллеги

«Это очень известный человек. Каждый его знает и считает, что он один из самых невероятно светлых людей и певцов у нас на эстраде. Он берет и хлопает меня по попе. В этот момент мне просто хотелось развернуться и дать ему в лыч», — поделилась Бьянка в интервью для Радио 1.