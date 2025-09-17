Секс-видео двух знаменитостей неожиданно утекло в сеть по вине одной из них

Популярная американская блогерша Изабелла Ладера заявила, что находится в состоянии глубокого шока после утечки в сеть приватного видео с участием её бывшего парня, поп-исполнителя Беэле. Имеющая 7 миллионов подписчиков в соцсети, она назвала произошедшее жестоким предательством. Сам музыкант отрицает свою причастность к утечке, утверждая, что также является жертвой, пишет Dailystar.
26-летняя Изабелла предположила, что 23-летний Беэле, чьё настоящее имя Брэндон Лопес, обнародовал запись из мести после того, как она успешно построила свою жизнь без него. Их отношения продлились 13 месяцев. Однако юрист певца опроверг эти обвинения, заявив, что его международная известность и карьера исключают любой мотив или интерес к подобным действиям.
Красавица из Венесуэлы, проживающая в Майами, поделилась, что интимный момент был обнародован без её согласия, что причинило ей невыносимые страдания. Она подчеркнула, что видео находилось в распоряжении лишь двоих людей, намекнув, что источником утечки стал её бывший возлюбленный. По её словам, этот человек не только лгал ей с самого начала, но и не предпринял никаких действий, чтобы защитить её, видя её страдания.
Изабелла настаивает, что инцидент наносит удар по её достоинству и причиняет огромную боль ей и её семье. Она тяжело переживает насмешки, ненависть и осуждение в свой адрес, в то время как виновный, по её мнению, остаётся в тени. Инфлюэнсер уверена, что стыд должен лежать не на ней, а на том, кто её предал.
Юристы Ладеры категорически отвергли любые предположения о том, что она сама могла организовать утечку для пиара. Адвокаты Беэле со своей стороны подтвердили, что их клиент также стал жертвой несанкционированного вмешательства в его частную жизнь. Они заверили, что артист отвергает любые формы насилия и намерен использовать все правовые механизмы для всесторонней защиты своих прав.
Читайте также: Россияне и американцы по-разному оценивают порно и смену пола*