Секс-видео двух знаменитостей неожиданно утекло в сеть по вине одной из них

Красавица из Венесуэлы, проживающая в Майами, поделилась, что интимный момент был обнародован без её согласия, что причинило ей невыносимые страдания. Она подчеркнула, что видео находилось в распоряжении лишь двоих людей, намекнув, что источником утечки стал её бывший возлюбленный. По её словам, этот человек не только лгал ей с самого начала, но и не предпринял никаких действий, чтобы защитить её, видя её страдания.