В МТС рассказали о популярных схемах телефонного мошенничества

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Почти 760 миллионов нежелательных вызовов абонентам МТС заблокировали с июня по август 2025 года, при этом самой популярной мошеннической схемой стали предложения об «инвестициях» и «дополнительном заработке», рассказали РИА Новости в МТС.
«Сервис “Защитник” заблокировал 759,4 миллиона нежелательных вызовов. Самой популярной мошеннической схемой стали предложения об инвестициях и дополнительном заработке, на которую пришлось более трети от всех мошеннических вызовов», — сообщили в компании.
Там поделились, что также в топ схем телефонного мошенничества вошли звонки от лиц, представляющихся сотрудниками операторов связи, коммунальных служб, государственных органов, а также почты и служб доставки.
При этом в ряде городов число попыток дозвона до одного абонента достигало экстремальных значений. Так, в Самаре абоненту за лето пытались дозвониться 20,473 тысячи раз, во Владимире — 16,797 тысячи, а в Барнауле — более 15 тысяч раз.
Отмечается, что наибольшая доля нежелательных звонков летом пришлась на Москву — 16,7% от всех заблокированных вызовов, Краснодар — 6,9% и Санкт-Петербург — 6,1%. В топ городов также вошли Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Самара и Ставрополь.