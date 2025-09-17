В центр «Тигр» в Приморье доставили истощенного гималайского медвежонка

В реабилитационный центр «Тигр» поступила семимесячная самка гималайского медведя в критическом состоянии. Медвежонок весом всего восемь килограммов при норме 20−35 обнаружен с множественными гнойными ранами, предположительно от укусов собак. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Специалисты центра оказывают пострадавшему животному экстренную медицинскую помощь.
«Стараемся спасти ей жизнь, оказали первую помощь», — сообщили представители центра.
Оперативное взаимодействие с министерством лесного хозяйства и охраны окружающей среды Приморского края позволило быстро доставить медвежонка в центр.
МРОО «Центр тигр» работает при поддержке правительства Приморского края и за счет пожертвований физических и юридических лиц. Сейчас ветеринары борются за жизнь медвежонка.