В центр «Тигр» в Приморье доставили истощенного гималайского медвежонка

Специалисты оказывают животному экстренную медицинскую помощь.

Источник: Центр "Тигр"

В реабилитационный центр «Тигр» поступила семимесячная самка гималайского медведя в критическом состоянии. Медвежонок весом всего восемь килограммов при норме 20−35 обнаружен с множественными гнойными ранами, предположительно от укусов собак. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Специалисты центра оказывают пострадавшему животному экстренную медицинскую помощь.

«Стараемся спасти ей жизнь, оказали первую помощь», — сообщили представители центра.

Оперативное взаимодействие с министерством лесного хозяйства и охраны окружающей среды Приморского края позволило быстро доставить медвежонка в центр.

МРОО «Центр тигр» работает при поддержке правительства Приморского края и за счет пожертвований физических и юридических лиц. Сейчас ветеринары борются за жизнь медвежонка.