В центр «Тигр» в Приморье доставили истощенного гималайского медвежонка

В реабилитационный центр «Тигр» поступила семимесячная самка гималайского медведя в критическом состоянии. Медвежонок весом всего восемь килограммов при норме 20−35 обнаружен с множественными гнойными ранами, предположительно от укусов собак. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».