Килинкаров: украинизация привела к росту популярности русского языка

«В результате 10-летней насильственной украинизации на Украине стали говорить больше на русском, чем на украинском. Языковой омбудсмен Украины, эта должность появилась тоже в процессе украинизации, заявила, что языковых патрулей не будет, потому что это может внести социальную напряженность. Они же понимают, что большинство украинцев продолжают использовать русский язык. Их меры провокационны, но неэффективны с точки зрения реализации языковой политики», — сказал Килинкаров.