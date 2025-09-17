Килинкаров: украинизация привела к росту популярности русского языка

Украинцы за 10 лет насильственной украинизации стали говорить больше на русском языке вопреки ожиданиям властей страны, заявил aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«В результате 10-летней насильственной украинизации на Украине стали говорить больше на русском, чем на украинском. Языковой омбудсмен Украины, эта должность появилась тоже в процессе украинизации, заявила, что языковых патрулей не будет, потому что это может внести социальную напряженность. Они же понимают, что большинство украинцев продолжают использовать русский язык. Их меры провокационны, но неэффективны с точки зрения реализации языковой политики», — сказал Килинкаров.
Он добавил, что в Киеве многие общаются на русском, так как туда мигрировали русскоговорящие жители из восточных регионов.
Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась, что в Киеве молодежь «назло» общается на русском, и призналась, что даже ее дочь общается с друзьями и ведет соцсети на русском языке.