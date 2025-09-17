Ричмонд
Глава Роструда Иванков: Задолженность по зарплате в РФ снизилась в десятки раз

Задолженность по зарплате в России составляет около миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Объем задолженности по зарплате в России составляет порядка одного миллиарда рублей. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков, отметив, что по сравнению с 2017 годом этот показатель упал в десятки раз.

«Сейчас задолженность по зарплате составляет порядка 1 млрд [руб.], и это небольшой показатель. Для сравнения, в 2003 году показатель был 31 млрд», — сказал Иванков ТАСС на полях X Всероссийской недели охраны труда, подчеркнув, что реальное снижение задолженности может быть значительно больше.

Только 8 процентов обращений в Роструд на сегодняшний день связаны с задолженностью по зарплате, добавил он.

Ранее сообщалось, что задолженность по заработной плате в Петербурге составила ноль рублей на конец апреля 2025 года.

Как в Сочи компания два месяца не платила пяти работникам зарплату, а потом погасила задолженность в 600 тысяч рублей.

Также сообщалось, что смолянка отсудила у работодателя задолженность по зарплате и компенсацию.