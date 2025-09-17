Глава Роструда Иванков: Задолженность по зарплате в РФ снизилась в десятки раз

Объем задолженности по зарплате в России составляет порядка одного миллиарда рублей. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков, отметив, что по сравнению с 2017 годом этот показатель упал в десятки раз.
«Сейчас задолженность по зарплате составляет порядка 1 млрд [руб.], и это небольшой показатель. Для сравнения, в 2003 году показатель был 31 млрд», — сказал Иванков ТАСС на полях X Всероссийской недели охраны труда, подчеркнув, что реальное снижение задолженности может быть значительно больше.
Только 8 процентов обращений в Роструд на сегодняшний день связаны с задолженностью по зарплате, добавил он.
