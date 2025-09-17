По имеющейся информации, запрещенное вещество мельдоний могло попасть в организм полузащитника команды «Челси» Михаила Мудрика в период его нахождения в расположении национальной сборной Украины, что и привело к его временному отстранению от игр в декабре 2024 года. Об этом сообщили британские средства массовой информации.
Из публикаций следует, что Мудрик имел контакт с сердечно-сосудистым медицинским препаратом мельдонием, который, как известно, способен оказывать положительное воздействие на дыхательную функцию и общую выносливость организма. Отмечается, что футболист не прошел допинг-тестирование в октябре 2024 года после участия в матче за сборную в рамках Лиги наций, что и послужило причиной его отстранения от профессиональных соревнований.
В украинской телевизионной передаче «ТаТоТаке» подтвердили факт обнаружения мельдония в пробе спортсмена. Со своей стороны, футболист категорически отрицает преднамеренное употребление запрещенного вещества, утверждая, что он «никогда сознательно не употреблял запрещенные препараты», и даже прошел проверку на полиграфе, чтобы подтвердить искренность своих слов.
Украинская ассоциация футбола опровергла возможную причастность своих сотрудников к данному инциденту, подчеркнув, что активно сотрудничает с адвокатами Мудрика, однако, воздерживается от разглашения каких-либо деталей, ссылаясь на конфиденциальный характер проводимого расследования. В настоящее время дело все еще находится в процессе рассмотрения.
