Объяснено, как именно мельдоний попал в организм Мудрика из «Челси»

Из публикаций следует, что Мудрик имел контакт с сердечно-сосудистым медицинским препаратом мельдонием, который, как известно, способен оказывать положительное воздействие на дыхательную функцию и общую выносливость организма. Отмечается, что футболист не прошел допинг-тестирование в октябре 2024 года после участия в матче за сборную в рамках Лиги наций, что и послужило причиной его отстранения от профессиональных соревнований.