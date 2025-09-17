Ричмонд
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски

Суд взыскал с Божены Рынски долг по коммуналке, но решение отменили.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски, однако позднее решение отменили, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — сказано в материалах.

Иск в суд взыскании долга к Рынске подавал ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Сумма взысканного долга не сообщается, решение об отмене судебного приказа могло быть вынесено в связи с его оплатой.

В понедельник московский суд оштрафовал Рынску на 20 тысяч рублей за высказывания, унижающие группу лиц по признаку национальности и происхождения в интервью, размещенном в открытом доступе в сети интернет.