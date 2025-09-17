Ричмонд
В Красноярске молодых лихачей оштрафовали за езду по тротуару

В Красноярске автохамов оштрафовали за езду по тротуару.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

В Красноярске оштрафовали двух любителей «гонять» по тротуарам. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, 16 сентября в одном из телеграм-каналов они увидели видео, на котором автомобилисты катаются по пешеходным зонам на улице Шахтеров.

Полицейские нашли водителей иномарок — ими оказались горожане 21 и 23 лет. Молодые люди объяснили, что на дороге между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого они и заехали на тротуар.

— Это недопустимое нарушение, ведь дорога — это не место для выяснения отношений и проявления эмоций, — напомнили инспекторы.

Нарушители получили штрафов на семь тысяч рублей. Также с ними провели профилактическую беседу о недопущении подобного поведения.