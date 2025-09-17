Хабаровчане с квартирными аферистами борются самозапретом

Порядка 30 тысяч жителей Хабаровского края установили себе самозапрет на проведение любых сделок со своей недвижимостью без личного участия. Это позволит не стать потенциальными жертвами мошенников, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
Созданный по поручению правительства РФ интернет-ресурс «Объясняем.рф» распространил через социальные сети предупреждение о растущей активности квартирных мошенников.
Злоумышленники могут выдавать себя за представителей Росреестра и сообщать абоненту о якобы проводимых операциях с его недвижимостью, таких как продажа или арест. Их цель — вызвать у человека состояние тревоги и паники.
После этого мошенники предлагают связаться со «службой поддержки» по контактному номеру, указанному в сообщении. Они убеждают жертву озвучить личные данные или перевести денежные средства для «отмены операции».
— Мошенники периодически переключают своё внимание на определённые группы людей. Например, недавно они звонили от имени банков, а позже начали представляться сотрудниками силовых структур. В таких случаях они сообщали, что злоумышленники пытаются завладеть вашей недвижимостью, и предлагали срочно её продать, чтобы избежать попадания в руки преступников, — рассказал заместитель руководителя управления Росреестра по Хабаровскому краю Александр Мирошниченко. — Основной способ, через который они проникают к жертвам, — это телефонные звонки и использование личных данных граждан. Мы советуем не отвечать на звонки с незнакомых номеров, особенно если они имеют код другого региона или страны. Также рекомендуется перезванивать в организации, от имени которых вам якобы звонят, по номерам, указанным на официальных сайтах.
Проверить, действительно ли вам позвонили из Росреестра или вы имеете с аферистами, легко по «Горячей линии Росреестра»:
Александр Мирошниченко отметил, что сотрудники Росреестра никогда не просят владельцев недвижимости сообщать свои личные данные или коды. Если вам звонят и представляются сотрудником ведомства, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
Злоумышленники используют данные, полученные из разных источников. Например, адрес проживания граждан часто указывается при заполнении заявок на услуги, анкет и регистрации в приложениях.
— Самый простой способ защитить свою недвижимость — подать заявление о запрете регистрации сделок без личного участия. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Росреестра, через портал госуслуг или в МФЦ, — подчеркнул Александр Мирошниченко.
В Хабаровском крае более 27,3 тысяч жителей установили запрет на регистрацию сделок с недвижимостью без их личного участия. А только с начала 2025 года в краевое управление Росреестра поступило свыше 7 тысяч заявлений о таком запрете.
Если существует запрет, то без согласия владельца невозможно:
продать объект недвижимости;
подарить его;
сдать в аренду или внаём;
оформить пожизненную ренту;
использовать как залог при получении кредита.
Запретить сделки с недвижимостью без личного участия собственника можно как дистанционно, так и при личном обращении в МФЦ. Для этого есть два основных способа: через портал «Госуслуги» и лично в многофункциональном центре.
Самый удобный способ оформить запрет на сделки без личного присутствия — через портал «Госуслуги». Это можно сделать, не выходя из дома, что экономит время и силы.
Для оформления запрета понадобятся следующие документы:
Паспортные данные владельца недвижимости;
ИНН собственника;
Кадастровый номер объекта, на который накладывается запрет.
Также потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), которая заменяет подпись от руки при подаче заявления онлайн. Если сертификата УКЭП нет, его можно бесплатно получить через приложение «Госключ».