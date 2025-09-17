Хабаровчане с квартирными аферистами борются самозапретом

— Мошенники периодически переключают своё внимание на определённые группы людей. Например, недавно они звонили от имени банков, а позже начали представляться сотрудниками силовых структур. В таких случаях они сообщали, что злоумышленники пытаются завладеть вашей недвижимостью, и предлагали срочно её продать, чтобы избежать попадания в руки преступников, — рассказал заместитель руководителя управления Росреестра по Хабаровскому краю Александр Мирошниченко. — Основной способ, через который они проникают к жертвам, — это телефонные звонки и использование личных данных граждан. Мы советуем не отвечать на звонки с незнакомых номеров, особенно если они имеют код другого региона или страны. Также рекомендуется перезванивать в организации, от имени которых вам якобы звонят, по номерам, указанным на официальных сайтах.