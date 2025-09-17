Четверо сыновей остались без папы. В башкирском селе похоронили бывшего полицейского и спасателя

В селе Серменево в Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции ефрейтором Эдуардом Ялмурдиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Эдуард Уралович родился в 1981 году в Серменево. После школы отучился на водителя-механика. Проходил «срочку» шофером в железнодорожных войсках. Заочно закончил Башкирский колледж экономики и бизнеса и получил специальность юриста-правоведа. Работал в белорецкой ППС, а затем работал в МЧС. Какое-то время трудился вахтовым методом, а также в сельской ветлечебнице.
В феврале прошлого года Эдуард Ялмурдин подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону проведения СВО, служил в стрелковом батальоне. Спустя два месяца получил тяжелое ранение, но после лечения дома снова отправился на передовую. Мужчины не стало в сентябре 2024-го.
Родные и близкие вспоминают военнослужащего как внимательного, заботливого и любящего сына, брата, муж и отца. У него осталось четверо сыновей.
— Он был единственной опорой своей матери, когда не стало отца. Он всегда приходил на помощь своим близким друзьям, односельчанам, был упорным, целеустремленным человеком. Никогда и никому не отказывал в помощи, всегда держал данное слово. Мог найти общий язык абсолютно с любым человеком. Коллеги по работе, друзья и родственники уважали за доброту и честность, — рассказали в администрация Белорецкого района.
