Четверо сыновей остались без папы. В башкирском селе похоронили бывшего полицейского и спасателя

— Он был единственной опорой своей матери, когда не стало отца. Он всегда приходил на помощь своим близким друзьям, односельчанам, был упорным, целеустремленным человеком. Никогда и никому не отказывал в помощи, всегда держал данное слово. Мог найти общий язык абсолютно с любым человеком. Коллеги по работе, друзья и родственники уважали за доброту и честность, — рассказали в администрация Белорецкого района.