Омский вуз начнет сотрудничество с престижным колледжем в КНР

В Омске 16 сентября ОмГУ имени Ф. М. Достоевского и Хайнаньский колледж Нового Шелкового Пути подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и соглашение о разработке и реализации совместной образовательной программы по направлению «Хореографическое искусство». Сообщил об этом пресс-центр омского вуза.
Событие знаменует начало новой страницы в сотрудничестве между двумя учебными заведениями, основанного на глубоких исторических и культурных связях между Россией и Китаем. Подписание документов прошло в пределах реализации приоритетов образовательной политики, которую обозначили в недавнем совместном заявлении лидеров двух стран.
«Обучение по модели “двойных дипломов” позволит китайским студентам воспользоваться богатым педагогическим опытом и традициями русской хореографической школы. Надеюсь, что стартовавшая сегодня программа станет “первой ласточкой” нового этапа прочных, продуктивных отношений между нашими вузами. Мы готовы приложить все усилия для того, чтобы эта инициатива заложила прочную основу для всестороннего академического партнёрства…», — отметил и.о. ректора вуза Иван Кротт.
Представитель руководства китайского вуза отметил важность международного развития:
«Наш институт, обладающий современной инфраструктурой, намерен всесторонне углублять обмены и сотрудничество с таким признанным вузом, как ОмГУ. При поддержке политики Года образования Китая и России мы стремимся готовить квалифицированных специалистов, и это партнерство открывает для этого огромные возможности».
Справка.
Хайнаньский колледж Нового Шелкового Пути — частное высшее профессиональное учреждение, основанное в 2023 году Китайской промышленной группой Нового Шелкового пути. Сейчас там обучаются более 2100 студентов по 16 специальностям, включая танцевальное искусство, дизайн цифровых медиа, новые энергетические материалы, электронную коммерцию и бухгалтерский учет. В колледже трудятся более 130 профессиональных преподавателей.
Ранее «КП Омск» писала, что памятник Достоевскому на площади главного корпуса ОмГУ у метромоста установили в июле до того, как горсовет выдал на это разрешение.