Россиян предупредили об отказе во входе в заведение: что нужно знать

Владельцы заведений должны помнить о правах посетителей. Так, считается нарушением, например, отказ гостю во входе из-за его возраста, пола или расы. Об этом рассказала в беседе с KP.RU кандидат экономических наук Алена Яковлева.
Эксперт отметила, что нарушители могут заплатить штраф до 3000 рублей. Для бизнеса предусмотрено наказание в виде суммы до 100 тысяч рублей. При этом владельцы могут назначать свои правила посещения заведений, если те не противоречат нормативным актам.
«Можно не пустить в заведение, если гость нарушает общественный порядок — хулиганит, сквернословит. Или проявляет агрессию, пришел в наркотическом или алкогольном опьянении. Но отказывать во входе по причине пола, возраста, расы — нарушение. Отказ в обслуживании “слишком совершеннолетних” можно расценить как дискриминацию», — подытожила Алена Яковлева.
