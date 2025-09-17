В Приморье закрепят компенсацию на проезд школьникам и студентам

«По окончанию нашей весенней сессии мы провели совещание по нашему краевому закону № 206-КЗ “О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края”. Пришли к выводу, что закон перегружен некоторыми положениями, потому как именно в него добавляли все инновации и новеллы, которые формировали последние годы, а значит, его необходимо структурировать. Нынешний законопроект — первый шаг к этому», — прокомментировал инициативу Игорь Чемерис.