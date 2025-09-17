В Приморье закрепят компенсацию на проезд школьникам и студентам

Как отметил председатель профильного комитета Игорь Чемерис, документ разработан комитетом и направлен на совершенствование правового регулирования в сфере социальной политики и образования. Причем инициатива связана с необходимостью систематизации действующих нормативных актов.
«По окончанию нашей весенней сессии мы провели совещание по нашему краевому закону № 206-КЗ “О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края”. Пришли к выводу, что закон перегружен некоторыми положениями, потому как именно в него добавляли все инновации и новеллы, которые формировали последние годы, а значит, его необходимо структурировать. Нынешний законопроект — первый шаг к этому», — прокомментировал инициативу Игорь Чемерис.
Так, законопроектом предлагается закрепить меру социальной поддержки обучающихся — компенсационную выплату в размере 50% от стоимости абонементного билета за проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Право на льготу сохранят школьники старше 7 лет, а также студенты профессиональных и высших образовательных организаций.
Компенсация предоставляется в установленные периоды: с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.
Финансово-экономическое обоснование документа подтверждает, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из краевого бюджета.