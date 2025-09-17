Аграновский сказал, какие санкции могут ввести страны против иноагентов РФ

Юрист Дмитрий Аграновский рассказал aif.ru, какие еще могут ввести ограничения в отношении российских иноагентов различные страны, кроме запрета на въезд на свою территорию.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, запретили въезд в ОАЭ, Сербию и Турцию, страны, с которыми у РФ действует безвизовый режим.
«Ограничения вводятся такие, которые бьют по таким гражданам финансово. Кроме запрета на въезд, это могут быть ограничения финансовых операций прежде всего, а также на распространение и продажу контента. Ведь публичные люди зарабатывают публичной деятельностью, в данном случае концертной», — сказал Аграновский.
Юрист констатировал, что среди российских иноагентов есть не просто артисты и певцы, а «убежденные бойцы вражеской армии», которые распространяют деструктивный контент.
«Поэтому разного рода ограничения в отношении них могут быть введены в большом количестве стран, потому что это опасно не только для России и не только непосредственно для ее союзников, но вообще для всех тех, кто хочет сохранить свой суверенитет», — подытожил Аграновский.
Ранее Аграновский назвал aif.ru страны, которые могут ограничить въезд российским иноагентам.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.