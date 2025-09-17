Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аграновский сказал, какие санкции могут ввести страны против иноагентов РФ

Певице Монеточке* запретили въезд в ОАЭ, Сербию и Турцию. Юрист Аграновский рассказал, какие еще ограничения могут ввести различные страны в отношении российских иноагентов.

Источник: Аргументы и факты

Юрист Дмитрий Аграновский рассказал aif.ru, какие еще могут ввести ограничения в отношении российских иноагентов различные страны, кроме запрета на въезд на свою территорию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, запретили въезд в ОАЭ, Сербию и Турцию, страны, с которыми у РФ действует безвизовый режим.

«Ограничения вводятся такие, которые бьют по таким гражданам финансово. Кроме запрета на въезд, это могут быть ограничения финансовых операций прежде всего, а также на распространение и продажу контента. Ведь публичные люди зарабатывают публичной деятельностью, в данном случае концертной», — сказал Аграновский.

Юрист констатировал, что среди российских иноагентов есть не просто артисты и певцы, а «убежденные бойцы вражеской армии», которые распространяют деструктивный контент.

«Поэтому разного рода ограничения в отношении них могут быть введены в большом количестве стран, потому что это опасно не только для России и не только непосредственно для ее союзников, но вообще для всех тех, кто хочет сохранить свой суверенитет», — подытожил Аграновский.

Ранее Аграновский назвал aif.ru страны, которые могут ограничить въезд российским иноагентам.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.