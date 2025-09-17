Ричмонд
+15°
дождь
В Москве прогнозируют облачную погоду и до 21 градуса тепла

Однако в ночь на 18 сентября в столице может похолодать до плюс девяти градусов, сообщили Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +15° 6 м/с 94% 758 мм рт. ст. +18°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 19−21 градус тепла, в ночь на 18 сентября температура может опуститься до плюс девяти градусов.

Ветер прогнозируется южный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 17 — 22 градуса, местами ожидается небольшой дождь. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс шесть градусов.