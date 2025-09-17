В Роспатенте дали ответ по регистрации товарного знака Renault в России

Как отметила гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, Renault, вероятно, получит окончательный отказ, если не предпримет никаких действий. Организация должна обратиться с ответом в Роспатент.
«Есть относительные основания для отказа в регистрации товарного знака “Reno”, а именно выявлен более ранний товарный знак, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением», — пояснила Алина Акиншина.
В Роспатенте тем временем зарегистрировали торговую марку «Михаил Круг». С таким заявлением обратилась певица Ирина Круг. Заявка зарегистрирована 16 сентября 2025 года.