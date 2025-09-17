Ричмонд
В Роспатенте дали ответ по регистрации товарного знака Renault в России

Роспатент предварительно отказал концерну Renault в регистрации товарного знака.

Источник: Комсомольская правда

Французский концерн Renault подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ. Роспатент предварительно отказал организации. У автоконцерна есть пара недель для ответа на уведомление, пишет РИА Новости.

Как отметила гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, Renault, вероятно, получит окончательный отказ, если не предпримет никаких действий. Организация должна обратиться с ответом в Роспатент.

«Есть относительные основания для отказа в регистрации товарного знака “Reno”, а именно выявлен более ранний товарный знак, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением», — пояснила Алина Акиншина.

В Роспатенте тем временем зарегистрировали торговую марку «Михаил Круг». С таким заявлением обратилась певица Ирина Круг. Заявка зарегистрирована 16 сентября 2025 года.