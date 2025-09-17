В Красноярском крае нашли 210 заведений, готовивших из опасного мяса

В результате было выявлено 210 нарушителей, которые использовали для готовки сырье неизвестного происхождения. Им было объявлено 228 официальных предостережений. В рамках контроля проведено 10 внеплановых проверок, в том числе совместно с ФСБ и прокуратурой. По итогам мероприятий из оборота изъято более 1,1 тонны нелегальной продукции, а деятельность одного заведения была приостановлена на 12 суток.