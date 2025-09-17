В Красноярском крае нашли 210 заведений, готовивших из опасного мяса

Россельхознадзор нашел в Красноярском крае 210 кафе и ресторанов, использующих продукты неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
С начала года Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю провело масштабную проверку предприятий общественного питания. Специалисты ведомства через систему «Меркурий» проверяли, сопровождается ли закупаемая продукция необходимыми ветеринарными документами.
В результате было выявлено 210 нарушителей, которые использовали для готовки сырье неизвестного происхождения. Им было объявлено 228 официальных предостережений. В рамках контроля проведено 10 внеплановых проверок, в том числе совместно с ФСБ и прокуратурой. По итогам мероприятий из оборота изъято более 1,1 тонны нелегальной продукции, а деятельность одного заведения была приостановлена на 12 суток.
Ярким примером послужило кафе «Безумно. Крутая Шаурма» (ИП Кривенкова Т. А.). В ходе внезапной проверки было установлено, что для приготовления блюд использовались мясо птицы и сыр без надлежащих ветеринарных документов. После предостережения предприниматель устранил нарушения, и теперь вся продукция поступает с необходимыми сопроводительными документами.
Ранее в Железногорске оштрафовали предприятие, которое делало пельмени с «мясным клеем».