С каждым годом популярнее: из каких регионов вырос турпоток на Байкал

Увеличение трафика заметно и на Малом море, в Большом Голоустном, Листвянке, которые часто входят в подборки с лучшими локациями на Байкале. В то же время в топе по посещаемости держится Слюдянка с её единственным в мире действующим вокзалом, сделанным из мрамора, белоснежным карьером и маршрутом до Пика Черского. Большое количество отдыхающих побывали этим летом и в Байкальске, где можно посетить гору Соболиную и гранатовый пляж, устроить дегустацию на июльском Фестивале клубники, сфотографироваться рядом с «Ухом Байкала» и прогуляться по музею природы.

