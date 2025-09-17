С каждым годом популярнее: из каких регионов вырос турпоток на Байкал

Как показывает Big Data (18+) оператора, чаще отдыхать на Байкале со стороны Иркутской области стали жители Мордовии — относительно прошлого года турпоток из этого региона увеличился на 55%. Активнее приезжали абоненты из Псковской области (+50%), Камчатки (+46%), а также Краснодарского края (+37%) и Калмыкии (+33%). Больший интерес проявляли и туристы из Орловской, Томской областей, Дагестана, Марий Эл и Хакасии.
Традиционно наиболее востребован этим летом Байкал был у забайкальцев, которые составили 13,9% от общего числа отдыхающих и командировочных в летний сезон, а также у жителей Красноярского края (9,1%), Москвы и Подмосковья (8,5%), Новосибирской области (7,4%) и Бурятии (6,6%).
Одним из самых популярных направлений стал, ожидаемо, Ольхон, в то же время онлайн-трафик там вырос на 32%. Отвечая на растущие потребности, инженеры МегаФона добавили на базовой станции в Хужире дополнительный высокочастотный слой LTE, который увеличил скорости интернета и ёмкость сети.
«Чтобы во время путешествия наши абоненты могли с комфортом пользоваться онлайн-сервисами, мы регулярно расширяем телеком-инфраструктуру. Помимо рядовых модернизаций и нового строительства как на Байкале, так и на территории всей Иркутской области, специалисты ранее провели настройку существующего телеком-оборудования, благодаря которой увеличились скорости передачи данных у абонентов и уменьшилась перегрузка на сети за счёт более эффективного распределения частот», — рассказал технический руководитель МегаФона в Иркутской области Андрей Медведев.
Увеличение трафика заметно и на Малом море, в Большом Голоустном, Листвянке, которые часто входят в подборки с лучшими локациями на Байкале. В то же время в топе по посещаемости держится Слюдянка с её единственным в мире действующим вокзалом, сделанным из мрамора, белоснежным карьером и маршрутом до Пика Черского. Большое количество отдыхающих побывали этим летом и в Байкальске, где можно посетить гору Соболиную и гранатовый пляж, устроить дегустацию на июльском Фестивале клубники, сфотографироваться рядом с «Ухом Байкала» и прогуляться по музею природы.