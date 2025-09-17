Слюсарь: Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в трёх районах Ростовской области

Украинские военные пытались атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на среду 17 сентября. Об этом информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе», — написал чиновник в своём Telegram-канале.
При этом никто не пострадал, также не было зафиксировано повреждений наземных объектов, добавил временно исполняющий обязанности губернатора.
Накануне воронежцев предупредили о возможном налете БПЛА.
Тем временем стало известно, что польская ракета F-16 попала в жилой дом в Польше во время залета беспилотников, которые в республике выдают за якобы российские дроны.
Ранее российское Министерство обороны сообщило об уничтожении 18 БПЛА над Ставропольем.