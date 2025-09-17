Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в трёх районах Ростовской области

В ночь на 17 сентября ВСУ атаковали Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные пытались атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на среду 17 сентября. Об этом информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе», — написал чиновник в своём Telegram-канале.

При этом никто не пострадал, также не было зафиксировано повреждений наземных объектов, добавил временно исполняющий обязанности губернатора.

Накануне воронежцев предупредили о возможном налете БПЛА.

Тем временем стало известно, что польская ракета F-16 попала в жилой дом в Польше во время залета беспилотников, которые в республике выдают за якобы российские дроны.

Ранее российское Министерство обороны сообщило об уничтожении 18 БПЛА над Ставропольем.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше