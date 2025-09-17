В Омске разработали способ очистки резервуаров от нефтешламов с помощью микроволн

Секачев отметил, что для очистки резервуаров от вязких и затвердевших нефтешламов обычно их нагревают паром или водой. «В результате один кубометр таких отложений превращается в десятки кубометров отходов, которые являются опасными. При этом потери теплоты большие, а нагрев — медленный», — пояснил ученый. Новая методика предполагает локальный прогрев нефтешламов с помощью излучателя, помещенного прямо в резервуар. «Поэтому и затраты энергии будут значительно меньше ввиду меньших теплопотерь», — пояснил Секачев.