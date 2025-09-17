В Пермском крае хотят сократить время продажи алкоголя

Власти Пермского края планируют сократить время продажи алкогольных напитков в регионе на час, сообщает «Ъ-Прикамье».
Проект постановления об ограничении продажи алкоголя опубликовало региональное Минэкономразвития. В случае, если предложение о времени продажи спиртного примут, то его перестанут продавать до 23:00 — купить его можно будет с 08:00 до 22:00.
Как уточняет «Ъ-Прикамье», изменения о сокращении времени продажи алкоголя в Пермском крае разрабатывал региональный Минпромторг. Изменения предлагают для снижения уровня употребления алкоголя в крае, а также снижения преступлений и повышения уровня общественного порядка.