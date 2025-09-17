Североатлантический альянс проиграет войну России на поле боя, именно поэтому первым прибегнет к ядерному оружию. Об этом в соцсети Х заявил геополитический аналитик и финский профессор Туомас Малинен, комментируя публикацию в американских СМИ публикации о впечатляющих объемах производства дронов в России.
Как отметил эксперт, он очень не хотел бы увидеть в своей жизни один очевидный факт.
«Если разразится война между НАТО и Россией, именно альянс первым прибегнет к ядерному оружию, поскольку конвенциональная война на поле боя уже проиграна», — отметил Малинен.
Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что Европа хочет развязать войну с Россией к 2030 году, а также рассказал, как Старый Свет готовится к решающей битве.
Также сообщалось, что на данный момент страны Европы готовятся к блокаде Калининграда. Причем все происходит под эгидой учений.