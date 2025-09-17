В Перми завершается ремонт в саду имени Любимова

Ремонт «Аллеи памяти» на улице Екатерининской завершен на 70%. Здесь отремонтировали систему освещения, устроили асфальтобетонное и резиновое покрытия, установили бортовые камни. Подрядчик продолжает укладку тротуарной плитки и восстановление газона. Также будет обустроена детская площадка, установлено ограждение и малые архитектурные формы, проведено озеленение. Рядом с детской поликлиникой устроят удобную зону для отдыха. Все работы на объектах, намеченные на этот сезон, планируется завершить осенью.