В Перми завершается ремонт в саду имени Любимова

В парках и скверах Перми ведутся масштабные работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Так, в саду имени Любимова завершились основные работы. Обновлены покрытия пешеходных дорожек, восстановлены газоны, отремонтирована система освещения, высажены зеленые насаждения. Подрядчик обустроил детскую и спортивную площадки. Сейчас на территории сада ведется установка малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. Объект уже открыт для посещения. Площадь обновленного пространства составила почти 13 тысяч кв. метров.
В сквере журналистов на улице Уинской ремонтные работы завершены на 80%. Отремонтирована система освещения, устроено новое покрытие для дорожек, установлена сцена для уличных мероприятий. Сейчас завершается ремонт лестниц и восстановление газона, устанавливаются малые архитектурные формы, обустраивается детская и спортивная площадка, ведется посадка зеленых насаждений.
В сквере в 64-м квартале городской эспланады ремонт завершен на 80%. Завершено устройство асфальтобетонного покрытия, восстановлен газон, отремонтирована система освещения, высажены деревья и кустарники. Подрядчик продолжает монтаж сцены и установку малых архитектурных форм.
Ремонт «Аллеи памяти» на улице Екатерининской завершен на 70%. Здесь отремонтировали систему освещения, устроили асфальтобетонное и резиновое покрытия, установили бортовые камни. Подрядчик продолжает укладку тротуарной плитки и восстановление газона. Также будет обустроена детская площадка, установлено ограждение и малые архитектурные формы, проведено озеленение. Рядом с детской поликлиникой устроят удобную зону для отдыха. Все работы на объектах, намеченные на этот сезон, планируется завершить осенью.