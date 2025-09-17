В ГД напомнили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ на пять дней с 1 марта

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что с 1 марта 2026 года изменится установленный срок оплаты коммунальных услуг. Теперь граждане смогут вносить платежи до 15-го числа каждого месяца вместо действующего сейчас 10-го. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
По словам депутата, нововведение направлено на повышение удобства для населения, ведь зарплаты поступают в разные даты, и у многих граждан деньги приходят только после 10-го числа. Таким образом, дополнительное время позволит избежать задержек с оплатой и связанных с ними штрафных начислений.
Колунов отметил, что после вступления изменений в силу управляющие компании не смогут устанавливать другие крайние сроки платежей. Это создаст единые правила и поможет снизить количество просрочек по оплате услуг ЖКХ.
