Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД напомнили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ на пять дней с 1 марта

Нововведение направлено на повышение удобства для населения.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что с 1 марта 2026 года изменится установленный срок оплаты коммунальных услуг. Теперь граждане смогут вносить платежи до 15-го числа каждого месяца вместо действующего сейчас 10-го. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По словам депутата, нововведение направлено на повышение удобства для населения, ведь зарплаты поступают в разные даты, и у многих граждан деньги приходят только после 10-го числа. Таким образом, дополнительное время позволит избежать задержек с оплатой и связанных с ними штрафных начислений.

Колунов отметил, что после вступления изменений в силу управляющие компании не смогут устанавливать другие крайние сроки платежей. Это создаст единые правила и поможет снизить количество просрочек по оплате услуг ЖКХ.

Ранее финансист Надежда Капустина рассказала, как сэкономить на оплате ЖКУ в отпуске.