Осужденный экс-президент Бразилии Болсонару был экстренно госпитализирован

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был экстренно госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья, сообщил его сын, член Федерального сената страны Флавиу Болсонару.
11 сентября бразильский суд приговорил экс-главу государства более чем к 27 годам заключения за попытку государственного переворота.
«Некоторое время назад Болсонару почувствовал себя плохо», — написал сенатор в своей странице в соцсети X*.
Сын президента уточнил, что у политика наблюдались рвота, низкое давление и сильный приступ икоты. Болсонару доставили в госпиталь, который он посещал 14 сентября, чтобы сдать образцы кожи на биопсию.
Напомним, с начала августа Жаир Болсонару находится под домашним арестом по решению Верховного федерального суда Бразилии. Ему запретили принимать гостей за исключением ближайших родственников и адвокатов. Кроме того, политику предписали носить электронный браслет на ноге.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.