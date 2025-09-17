Осужденный экс-президент Бразилии Болсонару был экстренно госпитализирован

Напомним, с начала августа Жаир Болсонару находится под домашним арестом по решению Верховного федерального суда Бразилии. Ему запретили принимать гостей за исключением ближайших родственников и адвокатов. Кроме того, политику предписали носить электронный браслет на ноге.