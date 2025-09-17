Ричмонд
«Таза Қазақстан»: в Ордабасинском районе вывезли 15 тонн отходов

Сегодня в Центральном парке Ордабасинского района была организована масштабная акция по благоустройству. Субботник был направлен на улучшение облика района, поддержание санитарной чистоты и повышение экологической культуры среди населения, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

В рамках проведённых работ территория парка была полностью очищена от мусора, проведён уход за деревьями и газонами. Участники собирали опавшие листья, очищали скамейки и пешеходные дорожки. К уборке были привлечены учреждения и организации района, жители сельских округов, молодёжь и волонтёры — всего более 2000 человек. Кроме того, было задействовано 10 единиц спецтехники, вывезено около 15 тонн бытовых и природных отходов на специализированный полигон.

Во время мероприятия проведены разъяснительные работы по вопросам охраны природы, поддержания чистоты окружающей среды, раздельного сбора и переработки бытовых отходов. В акимате Ордабасинского района подчеркнули, что подобные субботники способствуют не только улучшению экологической ситуации в районе, но и воспитывают у жителей бережное отношение к природе. В дальнейшем работы по благоустройству и озеленению будут проводиться на системной основе.

Акция «Таза Қазақстан» — это не только экологическая инициатива, направленная на улучшение состояния окружающей среды, но и идеология духовной чистоты, честности и патриотизма.