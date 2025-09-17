«Таза Қазақстан»: в Ордабасинском районе вывезли 15 тонн отходов

В рамках проведённых работ территория парка была полностью очищена от мусора, проведён уход за деревьями и газонами. Участники собирали опавшие листья, очищали скамейки и пешеходные дорожки. К уборке были привлечены учреждения и организации района, жители сельских округов, молодёжь и волонтёры — всего более 2000 человек. Кроме того, было задействовано 10 единиц спецтехники, вывезено около 15 тонн бытовых и природных отходов на специализированный полигон.