В Иркутске продают воздух из 1990-х годов за 10 миллионов рублей

Всего в наличии пять таких уникальных пакетиков, каждый из которых сможет подарить ностальгические переживания и «кусочек детства». Продавец особо подчеркивает, что доставка возможна в любой регион России, а обращаться следует исключительно с магической фразой «Хочу 90-е». При этом перекупщиков попросили не беспокоить. «Только для настоящих ценителей ретро!» — сказано в объявлении.