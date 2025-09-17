В Иркутске продают воздух из 1990-х годов за 10 миллионов рублей

На одном из популярных сайтов объявлений появилось необычное предложение от иркутского продавца. За 9 миллионов 987 тысяч рублей вам готовы уступить… пакет с воздухом из 1990-х годов! Как утверждается в описании, это совершенно оригинальный воздух — «не восстановленный, не китайский», идеально передающий дух эпохи.
Всего в наличии пять таких уникальных пакетиков, каждый из которых сможет подарить ностальгические переживания и «кусочек детства». Продавец особо подчеркивает, что доставка возможна в любой регион России, а обращаться следует исключительно с магической фразой «Хочу 90-е». При этом перекупщиков попросили не беспокоить. «Только для настоящих ценителей ретро!» — сказано в объявлении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что тепло, установившееся в Иркутской области, привело к неожиданному природному феномену на берегах Байкала. На острове Ольхон растения, вопреки всем календарным нормам, вновь выпустили бутоны, создав иллюзию возвращения весны в середине сентября.