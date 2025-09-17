В Омской области похоронили погибшего в СВО мотострелка Александра Басаргина

Во вторник, 16 августа, в Москаленском районе Омской области прошли похороны местного жителя Александра Басаргиным, погибшего в ходе СВО. Он умер 5 сентября от тяжелого ранения, полученного в бою, уточнило местное отделение «Единой России».
Мужчина родился 9 октября 1997 года в селе Красное Знамя, окончил местную школу, работал разнорабочим и на северных вахтах. Армейский контракт он заключил в 2025 году, служил стрелком мотострелкового отделения штурмовой войсковой части.
Погибший боец был женат, у него остался несовершеннолетний сын, уточнили в партийном отделении.
Ранее мы писали, что в Тюкалинском районе прошли похороны другого бойца СВО, Руслана Кабана.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.Читать дальше