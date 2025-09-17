Ричмонд
Глава Соцфонда Чирков рассказал, сколько россиян получили прибавку к пенсии с начала года

Прибавку к пенсии в 2025 году получили 37 млн россиян.

Источник: Комсомольская правда

Около 37 миллионов пенсионеров в РФ получили индексацию страховой пенсии. Об этом информировал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«С этого года начали делать перерасчет пенсии работающего пенсионера с учетом индексации. Как вы помните, ранее пенсия таких граждан не индексировалась, а с нового года это решение состоялось. Оно охватило 37 миллионов пенсионеров, которые получают страховую пенсию», — сказал Чирков РИА Новости, добавив, что перерасчёт пенсии с 1 августа получили также почти 10 млн работающих пенсионеров.

Ранее сообщалось, что россиянам поднимут зарплаты и пенсии с 1 октября. Кого ждёт индексация, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что страховую часть пенсии проиндексируют с 1 апреля 2026 года.

Почему индексация выплат бюджетникам не значит рост пенсий и пособий, россиянам объяснил эксперт Якубович.