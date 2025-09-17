Глава Соцфонда Чирков рассказал, сколько россиян получили прибавку к пенсии с начала года

Около 37 миллионов пенсионеров в РФ получили индексацию страховой пенсии. Об этом информировал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
«С этого года начали делать перерасчет пенсии работающего пенсионера с учетом индексации. Как вы помните, ранее пенсия таких граждан не индексировалась, а с нового года это решение состоялось. Оно охватило 37 миллионов пенсионеров, которые получают страховую пенсию», — сказал Чирков РИА Новости, добавив, что перерасчёт пенсии с 1 августа получили также почти 10 млн работающих пенсионеров.
Ранее сообщалось, что россиянам поднимут зарплаты и пенсии с 1 октября. Кого ждёт индексация, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что страховую часть пенсии проиндексируют с 1 апреля 2026 года.
