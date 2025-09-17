Ричмонд
Силы ПВО сбили беспилотники в трёх районах Ростовской области

Вражеские дроны были уничтожены в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в небе над тремя районами Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что никто не пострадал. Кроме того, не поступала информация о разрушениях на земле.

Напомним, ранее глава Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что над Воронежем российские военные сбили вражеский дрон. Губернатор добавил, что непосредственная угроза удара БПЛА в городе отменена.

