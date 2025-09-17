Силы ПВО сбили беспилотники в трёх районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в небе над тремя районами Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах», — написал он в своём Telegram-канале.
Врио губернатора отметил, что никто не пострадал. Кроме того, не поступала информация о разрушениях на земле.
Напомним, ранее глава Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что над Воронежем российские военные сбили вражеский дрон. Губернатор добавил, что непосредственная угроза удара БПЛА в городе отменена.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше