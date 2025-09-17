Путин: общая история должна стать основой для международного взаимодействия

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам II Международной научно-практической конференции «Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации». Текст обращения зачитал помощник главы государства Владимир Мединский.
В письме подчеркивается, что форум посвящен обсуждению широкого круга вопросов тюркологии и алтаистики, а также исследованиям, связанным с происхождением различных народов Евразии. Путин отметил, что именно этот континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций.
Президент выразил уверенность, что общие страницы истории, а также ратные и трудовые достижения предков должны служить прочной основой для развития международного гуманитарного сотрудничества и способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.
Ранее состоялась встреча Путина с авторами и редакторами нового учебника по истории для российских школ и колледжей. Обсуждались итоги выполненной работы и возможные направления развития новых образовательных курсов.