Ветерану войны Живову из Ангарска исполнилось сто лет

Можно сказать, что на глазах Александра Степановича вырос не только Ангарский нефтехимический комбинат, но и сам Ангарск — статус города он получил в 1951 году. Здесь прошла вся жизнь ветерана, здесь он встретил свою любовь, создал семью, в которой родились две дочери. А на комбинате Александр Живов прошёл путь от инженера до начальника технического отдела. Уже в XXI веке стал почётным гражданином Ангарского городского округа. Среди его военных наград — медаль «За победу над Германией», медаль Жукова и орден Отечественной войны II степени.