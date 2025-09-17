Ветерану войны Живову из Ангарска исполнилось сто лет

В этом году Александр Степанович Живов отпраздновал две круглые даты: в августе исполнилось 75 лет с того дня, когда он приехал в Сибирь, а в сентябре 100-летний юбилей отметил он сам. О том, как парень из Пензенской области и его семья приближали Победу в годы Великой Отечественной войны, читайте в материале irk.aif.ru.
По стопам отца и братьев.
Александр Живов родился в селе Нарышкино Бековского района Пензенской области. Простая рабочая семья — отец, мать, четверо детей — он сам, ещё два брата и сестра. Обычное деревенское детство, затем учёба в школе… А потом началась война.
Отец Саши, Степан Фёдорович, ушёл на фронт в 1941 году — ему тогда было уже за сорок лет. До войны Живов-старший был мельником. В учётно-послужном листке значится: «умеет ездить верхом, ухаживать за лошадьми, пловец» — впрочем, как любой сельский житель. А на передовой он стал стрелком. Воевал в 56-й стрелковой дивизии — сначала в 184-м полку, потом в 361-м, на территории Ленинградской и Псковской областей.
Старшие братья Саши, 26-летний Николай и 28-летний Василий, тоже отправились на фронт в 1941 году. К сожалению, оба они с войны не вернулись: младший лейтенант, командир огневого взвода 45-й стрелковой дивизии Николай Живов погиб под Сталинградом в декабре 1942 года, а красноармеец Василий Живов, воевавший на Брянском фронте, с 1943 года считается пропавшим без вести.
А в феврале 1943 года повестка пришла и Александру Живову — был он тогда учеником десятого класса. Парня направили во 2-е Орджоникидзевское военно-пехотное училище — в это время оно располагалось в городе Сенгилей Ульяновской области, а затем — в городе Сызрань Куйбышевской области. В июле Александр в звании рядового отправился в действующую 270-ю дивизию 973-го стрелкового полка.
В боях за освобождение города Демидов Смоленской области 19 сентября 1943 года пулемётчика Живова тяжело ранили и отправили на лечение в эвакогоспиталь города Дзержинск Горьковской области. Он не знал, что в это же время его отец, сражаясь за деревню Плетни в Псковской области, одним выстрелом заклинил башню вражеской бронемашины, подпустив её к себе на близкую дистанцию. Машина развернулась и ушла, а вслед за ней — и немецкие автоматчики. За это 15 ноября 1943 года Степана Фёдоровича наградили медалью «За Отвагу».
От пасеки к нефтекомбинату.
В марте 1944 года врачебная комиссия признала Александра Живова негодным к строевой службе. Его направили в 42-й Отдельный рабочий батальон на станцию Лось в Москве, где он работал разнорабочим на объектах Метростроя. Там он и встретил Победу в 1945 году. Ещё через полгода вернулся наконец в родное село — там окончил курсы колхозных пчеловодов, работал некоторое время на пасеке.
Однако, как и многих его сверстников, Александра тянуло к дальнейшей учёбе. В августе 1946 года он поступил в Саратовский строительный техникум промышленно-гражданского строительства и нефтяной промышленности. Окончив его, по распределению в 1950 году отправился в далёкую Сибирь — там, недалеко от Иркутска, в посёлке Ангарский строился комбинат № 16 Главного управления искусственного жидкого топлива. На этом предприятии Живова сразу зачислили на должность техника дирекции.
Можно сказать, что на глазах Александра Степановича вырос не только Ангарский нефтехимический комбинат, но и сам Ангарск — статус города он получил в 1951 году. Здесь прошла вся жизнь ветерана, здесь он встретил свою любовь, создал семью, в которой родились две дочери. А на комбинате Александр Живов прошёл путь от инженера до начальника технического отдела. Уже в XXI веке стал почётным гражданином Ангарского городского округа. Среди его военных наград — медаль «За победу над Германией», медаль Жукова и орден Отечественной войны II степени.
Поздравить юбиляра со столетием приезжал глава округа Сергей Петров. Специально для именинника родные сделали коллаж из фотографий — разместили век его жизни на полутора метрах. «Мы пообещали друг другу, что обязательно встретимся на 75-летии Ангарска», — написал мэр в своём телеграм-канале.