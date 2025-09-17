Топ-5 главных новостей в Молдове 17 сентября 2025: Найден рецепт, как лишить власти ПАС и президента Молдовы; почему фраза «Бесплатный газ только в газовой камере» потрясла весь Кишинев; как против оппозиционеров в Мол

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 17 сентября 2025:
1 Не спасти Майю Санду: Найден рецепт, как лишить власти не только партию ПАС, но и президента Молдовы.
2 «Бесплатный газ только в газовой камере» — фраза, которая потрясла весь Кишинев: На молдавское гражданство российские агитаторы ПАС уже наговорили.
3 Санкции против молдавских оппозиционных политиков: Зачем это делается через Северную Америку — раскрыта схема.
4 Снимут отпечатки пальцев и сфотографируют: Для граждан Молдовы меняются условия въезда в Румынию.
5 «Бабье лето» в Молдове пока на паузе: Жителей страны ждут ливни и резкое похолодание до +17 градусов — неутешительный прогноз синоптиков.
