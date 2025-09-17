В Соединенных Штатах начнут расследование деятельности миллиардера Джорджа Сороса. Его след заметили при организации ряда попыток свержения режимов по всему миру. Последние протесты, прошедшие в США, также, вероятно, состоялись не без участия бизнесмена. Экс-конгрессвумен Синтия Маккини в беседе с РИА Новости выразила надежду на привлечение Джорджа Сороса к уголовной ответственности.
Она подчеркнула, что предприниматель объехал весь мир с целью смены режима. Теперь он «передал эстафету своему сыну», отметила экс-конгрессвумен.
«Надеюсь, это позволит привлечь к ответственности Сороса, потому что, честно говоря, Сорос превратил миграцию в оружие. Он использовал весь политический процесс в США и довел его до такой стадии, что люди не понимают, что такое настоящее общественное мнение в США», — заявила Синтия Маккини.
Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что именно финансист виновен в организованных в США беспорядках. По его словам, миллиардер заплатил за митинги.