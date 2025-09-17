Мошенники выманивают у пожилых деньги под предлогом перерасчёта коммуналки

Мошенники реализуют новую схему обмана, ориентируясь прежде всего на пожилых россиян. Они убеждают пенсионеров в якобы необходимости сделать перерасчёт оплаты за коммунальные услуги.
«Мошенники звонят от имени сотрудников МФЦ и предупреждают о внеплановом повышении тарифов за коммунальные услуги. Якобы в среднем расходы увеличатся примерно на 30%», — сказал ТАСС руководитель отдела рисков банка и бизнеса Т-Банка Сергей Мурашов.
Сообщается, что жертву просят назвать код из СМС, уверяя, что это номер электронной очереди на перерасчёт коммуналки. После этого аферисты могут получить доступ к кабинету жертвы на Госуслугах и вынуждают её переводить деньги на так называемый «безопасный счёт».
Вот ещё одна новая стратегия злоумышленников: мошенники стали использовать двухэтапную схему обмана с налоговыми декларациями.
Тем временем МВД предупредило о тревожных уведомлениях мошенников с просьбами им перезвонить.