Мошенники выманивают у пожилых деньги под предлогом перерасчёта коммуналки

Аферисты запутывают пенсионеров якобы неожиданным повышением тарифов ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники реализуют новую схему обмана, ориентируясь прежде всего на пожилых россиян. Они убеждают пенсионеров в якобы необходимости сделать перерасчёт оплаты за коммунальные услуги.

«Мошенники звонят от имени сотрудников МФЦ и предупреждают о внеплановом повышении тарифов за коммунальные услуги. Якобы в среднем расходы увеличатся примерно на 30%», — сказал ТАСС руководитель отдела рисков банка и бизнеса Т-Банка Сергей Мурашов.

Сообщается, что жертву просят назвать код из СМС, уверяя, что это номер электронной очереди на перерасчёт коммуналки. После этого аферисты могут получить доступ к кабинету жертвы на Госуслугах и вынуждают её переводить деньги на так называемый «безопасный счёт».

Вот ещё одна новая стратегия злоумышленников: мошенники стали использовать двухэтапную схему обмана с налоговыми декларациями.

Если хотите узнать, смогут ли вас обмануть мошенники, пройдите тест здесь на KP.RU.

Тем временем МВД предупредило о тревожных уведомлениях мошенников с просьбами им перезвонить.