Мошенники выманивают у пожилых деньги под предлогом перерасчёта коммуналки

Сообщается, что жертву просят назвать код из СМС, уверяя, что это номер электронной очереди на перерасчёт коммуналки. После этого аферисты могут получить доступ к кабинету жертвы на Госуслугах и вынуждают её переводить деньги на так называемый «безопасный счёт».