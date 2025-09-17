Ричмонд
Красников: Работавшие в ЦЕРН российские ученые хотят вернуться на родину

В России заговорили о прекращении «утечки мозгов» из страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские ученые, которые работают в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), крупнейшей в мире лаборатории в области физики высоких энергий, хотят вернуться на родину. В России подготовились к этому возвращению — уже готова программа их трудоустройства. Об этом РИА Новости рассказал президент РАН Геннадий Красников.

Теперь, подчеркнул глава РАН, вопрос «утечки мозгов» уже не актуален, напротив — многие ученые планируют вернуться домой, в Россию. В том числе и исследователи из ЦЕРНа, у многих из которых закончились контракты, а руководство лаборатории их уже не продлевает.

«И могу сказать, что эти ученые практически все готовы вернуться в Россию и работать у нас», — сказал Красников, добавив, что программу по трудоустройству для них уже подготовили.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) смог вернуть из-за границы пятерых ведущих специалистов в области координатно-временных измерений. Ученые уехали с родины еще в 1990-е.