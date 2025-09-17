Новосибирские учёные создали умные стельки для анализа нагрузки стопы в динамике

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ ведется разработка инновационных умных стелек, способных анализировать нагрузку на стопу в динамике. Проект, созданный студентами, направлен на решение ключевой проблемы современных ортопедических решений — отсутствие персонализации на основе реальной двигательной активности.
Как пояснила участница проекта Тэя Адалинская, традиционные ортопедические стельки создаются по статичному снимку стопы, что не учитывает изменение нагрузки при движении. «До 80% россиян имеют проблемы со стопами, но существующие решения часто оказываются некомфортными и требуют многократных ручных подгонок», — отметила она.
Новая разработка представляет собой многослойную систему с сенсорами, которые в течение месяца фиксируют нагрузку на стопу при различных видах активности. Собранные данные передаются через Bluetooth в специальное приложение, где автоматически анализируются и формируют динамическую карту нагрузки.
Полученная информация позволит создавать индивидуальные трансформируемые стельки, адаптирующиеся под анатомические особенности пользователя. Разработка будет особенно полезна людям с плоскостопием, заболеваниями опорно-двигательной системы и спортсменам.
В настоящее время готов тестовый прототип устройства.
