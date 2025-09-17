Новосибирские учёные создали умные стельки для анализа нагрузки стопы в динамике

Как пояснила участница проекта Тэя Адалинская, традиционные ортопедические стельки создаются по статичному снимку стопы, что не учитывает изменение нагрузки при движении. «До 80% россиян имеют проблемы со стопами, но существующие решения часто оказываются некомфортными и требуют многократных ручных подгонок», — отметила она.