Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме потребовали ввести мораторий на сокращение медработников

Сокращения приводят к оттоку специалистов и снижают доступность медицинской помощи для граждан.

Источник: Аргументы и факты

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой ввести мораторий на сокращение медицинских работников и уменьшение их зарплат. С таким предложением он обратился к Министерству здравоохранения РФ, сообщил ТАСС.

Миронов подчеркнул, что в ряде медучреждений экономия бюджетных средств осуществляется за счет персонала, что приводит к оттоку специалистов и снижает доступность медицинской помощи для граждан. Он настаивает на необходимости запрета перевода сотрудников на менее оплачиваемые должности.

При этом политик допустил возможность отдельных исключений, однако отметил, что каждый такой случай должен рассматриваться индивидуально и согласовываться на максимально высоком уровне.

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект, усиливающий уголовную ответственность за нападения на медицинских работников.