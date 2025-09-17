В Омске с 2026 года срок оплаты ЖКХ сдвинут на 15-е число

В Омске с 1 марта 2026 года изменится крайний срок для оплаты услуг ЖКХ. Теперь жителям региона придется оплачивать коммунальные услуги не позднее 15-го числа каждого месяца. Это решение вступит в силу по всей России, о чем сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Согласно нововведению, крайний срок оплаты коммунальных услуг будет перенесён с 10-го числа на 15-е. По словам депутата, цель изменения — повысить удобство для граждан, так как зарплаты у людей поступают в разные даты. Например, многие получают зарплату 12-го или 15-го числа, и теперь они смогут оплачивать коммунальные услуги сразу после получения дохода, избегая задержек и начисления пени.
Кроме того, с марта 2026 года управляющие компании больше не смогут устанавливать другие сроки для внесения оплаты за жильё и коммунальные услуги.
