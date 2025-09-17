В Омске с 2026 года срок оплаты ЖКХ сдвинут на 15-е число

Согласно нововведению, крайний срок оплаты коммунальных услуг будет перенесён с 10-го числа на 15-е. По словам депутата, цель изменения — повысить удобство для граждан, так как зарплаты у людей поступают в разные даты. Например, многие получают зарплату 12-го или 15-го числа, и теперь они смогут оплачивать коммунальные услуги сразу после получения дохода, избегая задержек и начисления пени.