Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске с 2026 года срок оплаты ЖКХ сдвинут на 15-е число

С 1 марта 2026 года новый срок для оплаты коммунальных услуг будет удобнее для горожан.

Источник: Om1 Омск

В Омске с 1 марта 2026 года изменится крайний срок для оплаты услуг ЖКХ. Теперь жителям региона придется оплачивать коммунальные услуги не позднее 15-го числа каждого месяца. Это решение вступит в силу по всей России, о чем сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Согласно нововведению, крайний срок оплаты коммунальных услуг будет перенесён с 10-го числа на 15-е. По словам депутата, цель изменения — повысить удобство для граждан, так как зарплаты у людей поступают в разные даты. Например, многие получают зарплату 12-го или 15-го числа, и теперь они смогут оплачивать коммунальные услуги сразу после получения дохода, избегая задержек и начисления пени.

Кроме того, с марта 2026 года управляющие компании больше не смогут устанавливать другие сроки для внесения оплаты за жильё и коммунальные услуги.

Читайте также на портале Om1.ru.

С 1 октября у части омичей вырастет пенсия: кого коснётся индексация?