Инвалидов предложили освободить от отработки после медвуза

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают предоставить право детям-инвалидам и инвалидам вследствие военной травмы учиться на бюджете в медицинском вузе без отработки, сообщил РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
Данное предложение приурочено к рассмотрению на комитете законопроекта об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ 29 августа.
«Рекомендуем предусмотреть преференции для некоторых лиц, которые поступили на бюджет в медвуз, но могут не заключать договор о целевом обучении. Дать такое право помимо тех, кто поступил на платной основе, предлагаем, например, детям-инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которые в силу имеющихся нарушений здоровья могут иметь ограничения в осуществлении трудовой деятельности», — сказал Леонов.
Парламентарий подчеркнул, что члены комитета Госдумы также предлагают наделить правом на первоочередное зачисление в медколледж тех абитуриентов, которые заключат целевой договор с медучреждением уже на этапе самого поступления.
В тексте законопроекта уточняется, что студенты-бюджетники, поступившие на медицинские и фармацевтические специальности, должны в первый год обучения заключить договор о целевом обучении, если им поступило такое предложение и они соответствуют требованиям, предъявляемым заказчиком целевого обучения.
В документе прописано, что заказчик целевого обучения обязан выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы, если он не предоставит студенту работу, сам расторгнет договор или откажется его заключать.
Также студент обязан возместить стоимость своего первого года обучения и заплатить штраф в двойном размере от этой суммы, если он нарушит условия договора о целевом обучении: не отработает положенный срок или самовольно расторгнет договор.