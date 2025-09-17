Инвалидов предложили освободить от отработки после медвуза

«Рекомендуем предусмотреть преференции для некоторых лиц, которые поступили на бюджет в медвуз, но могут не заключать договор о целевом обучении. Дать такое право помимо тех, кто поступил на платной основе, предлагаем, например, детям-инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которые в силу имеющихся нарушений здоровья могут иметь ограничения в осуществлении трудовой деятельности», — сказал Леонов.