Гуф отменил прощальный концерт в Омске

В Омске отменился концерт известного рэпера Гуфа, который должен был состояться 27 сентября в рамках его прощального тура. Артист рассказал в социальных сетях, что ему сообщили об отказе «G-Drive Арены» от проведения мероприятия по причине того, что на этот день планируется хоккейный матч.
Однако ситуация вызвала вопросы, так как омский хоккейный клуб «Авангард» 27 сентября проводит матч против «Салавата Юлаева», но встреча состоится на выезде в Уфе. На официальной афише арены также не указаны другие мероприятия на этот день.
Концерт Гуфа вызвал большой интерес среди омских зрителей: почти все билеты на шоу были раскуплены, а некоторые сектора и даже ложи, стоимость которых достигает 32 тысячи рублей, были полностью заняты.