Гуф отменил прощальный концерт в Омске

В Омске отменился концерт известного рэпера Гуфа, который должен был состояться 27 сентября в рамках его прощального тура. Артист рассказал в социальных сетях, что ему сообщили об отказе «G-Drive Арены» от проведения мероприятия по причине того, что на этот день планируется хоккейный матч.