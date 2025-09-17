Популярная блогерша обвинила своего бывшего в регулярном насилии над ней

Блогерша Марьяна Ро (настоящее имя Марьяна Рожкова) публично обвинила своего бывшего партнера, известного под псевдонимом Ивангай (реальное имя Иван Рудский), в совершении насильственных действий сексуального характера. По словам девушки, ее известность во многом связана с этими отношениями.
В своем Telegram-канале Рожкова заявила, что в возрасте 14-ти лет парень принудил ее к интимной близости. В оправдание своих действий он ссылался на японские нормативные акты, которые, по его словам, допускают вступление в подобные отношения с 13-ти лет, передает телеграм-канал Amur Mash.
Однако, как отмечает Марьяна, на острове Хоккайдо, где происходили события, возраст согласия установлен на отметке 18-ти лет. Кроме того, подчеркивает она, добровольного согласия с ее стороны не существовало.
После прекращения общения девушка столкнулась с серьезными психологическими последствиями, включая панические атаки и устойчивое отвращение к интимной стороне жизни. Она также сообщила, что под влиянием бывшего партнера в 15 лет начала употреблять запрещенные вещества. Иван Рудский, в свою очередь, категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения, называя их заведомой ложью.
