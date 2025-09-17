Задержки и отмены рейсов в России 17 сентября: что происходит в аэропортах страны

Ночью 17 сентября в аэропортах России обстановка оставалась спокойной. Все воздушные гавани работали штатно, однако во многих из них прошел ряд отмен и задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах страны утром 17 сентября — в материале URA.RU.