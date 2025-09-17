Какие пенсии могут получать татарстанцы

Причины назначения пенсии.
— достижение установленного возраста;
— выявление инвалидности;
— потеря кормильца;
— выслуга лет.
Основные виды пенсий.
Страховая пенсия.
Назначается в связи с достижением пенсионного возраста, получением инвалидности или смертью кормильца. Ее размер зависит от продолжительности трудовой деятельности, уровня заработной платы и накопленных пенсионных баллов.
Для получения страховой пенсии татарстанцу необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.
Накопительная пенсия.
Она формируется за счет отчислений работодателей и доходов от инвестирования. С 2014 года действует мораторий на формирование новых накоплений. Но средства, которые татарстанцы уже успели внести, продолжают работать в инвестиционных инструментах и выплачиваются при выходе на пенсию.
Размер накопительной части определяется суммой внесенных средств. Это могут быть взносы работодателей (2002−2013 годы), личные перечисления, включая средства материнского капитала. Управление накоплениями осуществляют негосударственные пенсионные фонды или управляющие компании, аккредитованные в Соцфонде России.
Государственная пенсия.
Данная пенсия предоставляется по старости, за выслугу лет, при инвалидности и утрате кормильца. Ее получают отдельные категории граждан, а также те, кто не имеет права на страховую выплату.
К получателям относятся:
— госслужащие;
— военные;
— космонавты;
— сотрудники летно-испытательных подразделений;
— пострадавшие в результате техногенных и радиационных катастроф;
— ветераны Великой Отечественной войны;
— обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»;
— нетрудоспособные граждане, которым назначается социальная пенсия.
Социальная пенсия.
Назначается лицам, у которых отсутствует право на страховую пенсию. Например, ее получают дети-инвалиды, нетрудоспособные граждане, а также те, кто никогда не работал официально.
Пенсии для иностранцев и лиц без гражданства.
Иностранные граждане и лица без гражданства с видом на жительство в России имеют право на получение страховой пенсии и пенсии по государственному обеспечению наравне с гражданами РФ.