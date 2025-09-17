Ричмонд
Какие пенсии могут получать татарстанцы

Размер пенсии у жителей Татарстана может отличаться в зависимости от разновидности или основания ее назначения. Соответственно, от этого может зависеть и ее размер. Какие пенсии доступны татарстанцам — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Причины назначения пенсии.

— достижение установленного возраста;

— выявление инвалидности;

— потеря кормильца;

— выслуга лет.

Основные виды пенсий.

Страховая пенсия.

Назначается в связи с достижением пенсионного возраста, получением инвалидности или смертью кормильца. Ее размер зависит от продолжительности трудовой деятельности, уровня заработной платы и накопленных пенсионных баллов.

Для получения страховой пенсии татарстанцу необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Накопительная пенсия.

Она формируется за счет отчислений работодателей и доходов от инвестирования. С 2014 года действует мораторий на формирование новых накоплений. Но средства, которые татарстанцы уже успели внести, продолжают работать в инвестиционных инструментах и выплачиваются при выходе на пенсию.

Размер накопительной части определяется суммой внесенных средств. Это могут быть взносы работодателей (2002−2013 годы), личные перечисления, включая средства материнского капитала. Управление накоплениями осуществляют негосударственные пенсионные фонды или управляющие компании, аккредитованные в Соцфонде России.

Государственная пенсия.

Данная пенсия предоставляется по старости, за выслугу лет, при инвалидности и утрате кормильца. Ее получают отдельные категории граждан, а также те, кто не имеет права на страховую выплату.

К получателям относятся:

— госслужащие;

— военные;

— космонавты;

— сотрудники летно-испытательных подразделений;

— пострадавшие в результате техногенных и радиационных катастроф;

— ветераны Великой Отечественной войны;

— обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»;

— нетрудоспособные граждане, которым назначается социальная пенсия.

Социальная пенсия.

Назначается лицам, у которых отсутствует право на страховую пенсию. Например, ее получают дети-инвалиды, нетрудоспособные граждане, а также те, кто никогда не работал официально.

Пенсии для иностранцев и лиц без гражданства.

Иностранные граждане и лица без гражданства с видом на жительство в России имеют право на получение страховой пенсии и пенсии по государственному обеспечению наравне с гражданами РФ.