Какие пенсии могут получать татарстанцы

Она формируется за счет отчислений работодателей и доходов от инвестирования. С 2014 года действует мораторий на формирование новых накоплений. Но средства, которые татарстанцы уже успели внести, продолжают работать в инвестиционных инструментах и выплачиваются при выходе на пенсию.