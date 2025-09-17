hh.ru: 43% HR-специалистов считают, что правила инфобезопасности мешают работе

HR-специалисты и службы информационной безопасности по-разному видят рабочие процессы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, почти половина опрошенных кадровиков (43%) признались, что протоколы информационной безопасности периодически мешают им выполнять свои обязанности по найму и адаптации персонала.
— Разногласия начинаются уже на этапе обучения: большинство «безопасников» (61,5%) считают, что лучше сами проведут обучение, в то время как треть HR-специалистов настаивают на совместной работе. При этом обе стороны согласны, что не стоит привлекать внешних подрядчиков, — отмечают в исследовании hh.ru.
Расхождения наблюдаются и в расследовании нарушений: 44% кадровиков уверены, что участвуют в этом совместно с ИБ, тогда как «безопасники» чаще считают это исключительно своей зоной ответственности. Также HR-специалисты полагают, что сотрудники больше боятся ИБ-подразделений (31,3%), в то время как сами «безопасники» видят главную угрозу в руководителях команд.
Самым раздражающим фактором сотрудники компаний называют регулярную смену паролей. При этом службы безопасности чаще отмечают частые нарушения правил (36% против 16% у HR) и считают, что сотрудникам просто неудобно работать по правилам, в то время как кадровики видят причину в том, что работники не считают эти правила важными.
