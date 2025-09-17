hh.ru: 43% HR-специалистов считают, что правила инфобезопасности мешают работе

Расхождения наблюдаются и в расследовании нарушений: 44% кадровиков уверены, что участвуют в этом совместно с ИБ, тогда как «безопасники» чаще считают это исключительно своей зоной ответственности. Также HR-специалисты полагают, что сотрудники больше боятся ИБ-подразделений (31,3%), в то время как сами «безопасники» видят главную угрозу в руководителях команд.